A rede de farmácias Farma Conde já ultrapassou a marca de 20 toneladas de roupas, cobertores e itens de inverno arrecadados na edição deste ano da Campanha do Agasalho. A ação segue aberta até o final de junho, com pontos de coleta nas lojas participantes espalhadas pelo interior paulista.

Os itens, como blusas, calças, meias, mantas e cobertores, todos em bom estado de conservação, começam a ser distribuídos a famílias em situação de vulnerabilidade social por meio das 13 regionais da rede, em parceria com fundos de solidariedade e instituições locais.

A iniciativa integra o programa Atitude Consciente, braço de sustentabilidade da rede comandado pela farmacêutica e fundadora Claudia Conde. Para ela, a capilaridade regional da Farma Conde é o que permite que a campanha chegue onde é mais necessária. "Com as nossas 13 regionais, vamos direcionar as doações para locais estratégicos, apoiando fundos de solidariedade e instituições que conhecem de perto as necessidades da população", afirmou.