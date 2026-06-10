A Polícia Civil de São Paulo deflagrou nesta manhã uma operação para atingir a rede que compra e revende celulares roubados pelas quadrilhas "quebra-vidros" na capital.

Investigação apontou uma cadeia de receptação ligada ao grupo, que rouba aparelhos de dentro de carros em congestionamentos. Os criminosos têm protagonizado um problema recorrente na cidade, que tem assustado motoristas e vitimado, principalmente, trabalhadores de aplicativos de corrida.

Policiais cumprem hoje 19 mandados de busca e apreensão em São Paulo. A ação tem como alvo investigados suspeitos de integrar a estrutura que recebe e coloca os aparelhos no mercado clandestino.