Operação conjunta das polícias Civil e Militar tenta cumprir 56 mandados de prisão no Complexo da Maré, no Rio, e provoca tiroteio e fechamento preventivo de serviços.

Agentes tentam cumprir hoje 56 mandados de prisão e 42 de busca e apreensão contra suspeitos ligados ao Terceiro Comando Puro (TCP). Até o último balanço, dez homens foram presos durante a operação.

Equipes foram recebidas a tiros e encontraram barricadas incendiadas em pontos do complexo. Com o avanço da ação, escolas e unidades de saúde suspenderam o atendimento de forma preventiva.