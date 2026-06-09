Seleção inglesa sente terremoto em local de treinamento nos EUA
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A delegação inglesa, concentrada em West Palm Beach, nos Estados Unidos, sentiu o impacto de um terremoto de magnitude 6.1, com epicentro no Golfo do México, próximo à costa de Cuba.
Os tremores resultantes do terremoto foram sentidos nesta segunda-feira (8) à tarde e à noite em diversas cidades da Flórida, como Miami, Tampa, Orlando e Jacksonville, onde prédios foram evacuados e estabelecimentos comerciais fechados.
De acordo com a emissora Fox 35, de Orlando, o terremoto é o mais forte registrado na região desde 1959, quando um tremor de magnitude 6,4 atingiu o local.
A seleção da Inglaterra segue se preparando na região, onde enfrenta a Costa Rica nesta quarta-feira (10). O último amistoso pré-Copa é no Inter&Co Stadium, em Orlando, às 17h (de Brasília).
No Grupo L da Copa do Mundo, a Inglaterra estreia no dia 17 de junho, contra a Croácia. Os ingleses ainda enfrentam Gana e Panamá na primeira fase.