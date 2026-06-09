A delegação inglesa, concentrada em West Palm Beach, nos Estados Unidos, sentiu o impacto de um terremoto de magnitude 6.1, com epicentro no Golfo do México, próximo à costa de Cuba.

Os tremores resultantes do terremoto foram sentidos nesta segunda-feira (8) à tarde e à noite em diversas cidades da Flórida, como Miami, Tampa, Orlando e Jacksonville, onde prédios foram evacuados e estabelecimentos comerciais fechados.

De acordo com a emissora Fox 35, de Orlando, o terremoto é o mais forte registrado na região desde 1959, quando um tremor de magnitude 6,4 atingiu o local.