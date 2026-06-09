O atacante Neymar disse estar ''parecendo um menino'' às vésperas da sua quarta Copa do Mundo. A declaração foi feita para o documentário "Vai, Brasil", do Globoplay.

O jogador, que foi convocado por Ancelotti pela primeira vez para a Copa, confirmou que essa será sua última participação no torneio de seleções e que o processo até a convocação, com ele não tendo lugar garantido, contribuiu para que dessa vez a sensação fosse diferente.

"Mesmo que seja minha quarta Copa do Mundo, é uma sensação diferente, por tudo que envolveu e, obviamente, é a minha última. Estou aqui parecendo um menino, um jovem de 18 anos que está indo para a primeira", disse Neymar.