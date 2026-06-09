'Parecendo um menino', diz Neymar sobre sensação em sua 4ª Copa
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O atacante Neymar disse estar ''parecendo um menino'' às vésperas da sua quarta Copa do Mundo. A declaração foi feita para o documentário "Vai, Brasil", do Globoplay.
O jogador, que foi convocado por Ancelotti pela primeira vez para a Copa, confirmou que essa será sua última participação no torneio de seleções e que o processo até a convocação, com ele não tendo lugar garantido, contribuiu para que dessa vez a sensação fosse diferente.
"Mesmo que seja minha quarta Copa do Mundo, é uma sensação diferente, por tudo que envolveu e, obviamente, é a minha última. Estou aqui parecendo um menino, um jovem de 18 anos que está indo para a primeira", disse Neymar.
O camisa 10 da seleção não deve jogar a estreia contra o Marrocos, já que está se recuperando ainda da lesão grau 2 na panturrilha direita.
Neymar passou por ressonância magnética nesta segunda, demonstrou evolução no tratamento e a comissão técnica espera contar com ele para a partida contra o Haiti, no dia 19.