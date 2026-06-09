O técnico Fabio Cannavaro, da seleção do Uzbequistão, questionou a revista rigorosa feita por agentes de segurança na chegada dos uzbeques para o amistoso contra a Holanda, nesta segunda-feira (8), nos Estados Unidos.

"Eles me disseram que eram as regras, mas, no fim, a checagem de segurança foi só com a gente. Você vai ter que perguntar para eles", disse Fabio Cannavaro, em zona mista.

O treinador não foi o único a comentar o assunto. Igor Sergeev, autor do gol uzbeque na derrota por 2 a 1, falou sobre a realização do protocolo de revista.