Cannavaro reclama de revista rigorosa a elenco do Uzbequistão
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O técnico Fabio Cannavaro, da seleção do Uzbequistão, questionou a revista rigorosa feita por agentes de segurança na chegada dos uzbeques para o amistoso contra a Holanda, nesta segunda-feira (8), nos Estados Unidos.
"Eles me disseram que eram as regras, mas, no fim, a checagem de segurança foi só com a gente. Você vai ter que perguntar para eles", disse Fabio Cannavaro, em zona mista.
O treinador não foi o único a comentar o assunto. Igor Sergeev, autor do gol uzbeque na derrota por 2 a 1, falou sobre a realização do protocolo de revista.
"Eu não sei. É a primeira vez que acontece comigo, vir para o jogo e checarem a minha mala. Mas ok, se é normal nos Estados Unidos, ok, eu vou aceitar. Não é um problema", disse Igor Sergeev, em zona mista.
Situação inusitada
A seleção do Uzbequistão foi submetida a uma rígida vistoria antes de entrar no Icahn Stadium, em Nova York, trazendo surpresa e grande repercussão nas redes sociais.
Em imagens divulgadas pela ESPN Centroamérica, é possível ver que todos os integrantes da delegação uzbeque passaram por detectores de metais e tiveram suas bagagens inspecionadas, inclusive com a participação de cães farejadores.
As medidas de segurança estavam ainda mais rigorosas devido à presença de Donald Trump em Nova York. O presidente dos Estados Unidos acompanhou o jogo 3 das finais da NBA entre New York Knicks e San Antonio Spurs.
O Uzbequistão está no Grupo K da Copa do Mundo. A seleção estreia contra a Colômbia (17/6), no México, mas depois fará dois jogos seguidos nos Estados Unidos, contra Portugal (23/6) e RD Congo (27/6).