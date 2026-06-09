A proximidade da Copa do Mundo de 2026 e do novo ciclo eleitoral já começou a reacender debates em condomínios brasileiros sobre a exposição da bandeira do Brasil em varandas, janelas e fachadas de apartamentos. Afinal, o síndico pode proibir ou até multar moradores que exibem o símbolo nacional nas janelas ou sacadas?

Tema ganhou força durante as eleições de 2022 e voltou ao centro das discussões agora. Segundo Ricardo Yoshio Donadone Toome, advogado especialista em direito condominial e criador de conteúdo do canal "Condomínio de A a Z", a resposta, em regra, é que os moradores não podem ser punidos por exibir a bandeira.

"Em regra, o condomínio não pode proibir ou aplicar multa simplesmente pelo fato de o morador exibir a bandeira nacional em sua varanda ou janela. É necessário diferenciar a manifestação com o uso de um símbolo nacional de uma efetiva alteração de fachada", afirma Toome à reportagem.