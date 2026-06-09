O Ministério Público de São Paulo abriu um inquérito civil para investigar a suficiência e a efetividade dos protocolos de segurança adotados pela Sabesp em obras subterrâneas realizadas na capital.

A apuração busca identificar eventuais falhas estruturais nos mecanismos de prevenção, fiscalização e gerenciamento de riscos utilizados pela companhia e foi motivada pela explosão que atingiu a comunidade Nossa Senhora das Virtudes 2, no Jaguaré, zona oeste da cidade, em maio.

As circunstâncias do episódio já são alvo de uma investigação própria conduzida pela 1ª Promotoria de Justiça de Habitação e Urbanismo. O novo procedimento, instaurado pela Promotoria de Habitação e Urbanismo da capital, tem alcance mais amplo e pretende avaliar se há problemas sistêmicos em obras semelhantes executadas pela companhia.