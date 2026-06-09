Um jovem foi morto com tiro na cabeça, no domingo (7), em São Paulo, após perseguição da GCM (Guarda Civil Municipal) que começou em São Caetano do Sul. Imagem mostra homem colocando arma perto de amigo que estava com a vítima.

A Secretaria de Segurança da cidade, na Grande São Paulo, afirmou que uma equipe da Rotam (Rondas Táticas com Apoio de Motocicletas), da GCM, identificou uma motocicleta com indícios de adulteração em seu sinal identificador.

Segundo a declaração dos agentes no boletim de ocorrência, a placa estava dobrada, dificultando a sua verificação.