No mercado imobiliário brasileiro, a irregularidade documental deixou de ser um detalhe burocrático para se tornar um fator recorrente de insegurança patrimonial, travamento econômico e litigiosidade. Quando a matrícula do imóvel não corresponde à realidade física do bem, à cadeia dominial ou à situação familiar do titular, o problema aparece nos momentos mais sensíveis: venda, compra, locação, inventário, partilha, sucessão e financiamento. O que deveria funcionar como ativo patrimonial pode, então, converter-se em passivo oculto.

Esse retrato ganhou relevo em 2026 com a divulgação, conforme levantamento interno da Kenlo, segundo o qual cerca de 40% das matrículas analisadas apresentavam algum obstáculo jurídico, sendo que, em aproximadamente 30% dos casos, os impedimentos eram críticos a ponto de inviabilizar a venda imediata.

A mesma apuração indicou que falhas documentais e registrais travam entre 10% e 25% das propostas de compra e venda, com recorrência de heranças não registradas, confusões patrimoniais e edificações sem averbação.