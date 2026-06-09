No mercado imobiliário brasileiro, a irregularidade documental deixou de ser um detalhe burocrático para se tornar um fator recorrente de insegurança patrimonial, travamento econômico e litigiosidade. Quando a matrícula do imóvel não corresponde à realidade física do bem, à cadeia dominial ou à situação familiar do titular, o problema aparece nos momentos mais sensíveis: venda, compra, locação, inventário, partilha, sucessão e financiamento. O que deveria funcionar como ativo patrimonial pode, então, converter-se em passivo oculto.
Esse retrato ganhou relevo em 2026 com a divulgação, conforme levantamento interno da Kenlo, segundo o qual cerca de 40% das matrículas analisadas apresentavam algum obstáculo jurídico, sendo que, em aproximadamente 30% dos casos, os impedimentos eram críticos a ponto de inviabilizar a venda imediata.
A mesma apuração indicou que falhas documentais e registrais travam entre 10% e 25% das propostas de compra e venda, com recorrência de heranças não registradas, confusões patrimoniais e edificações sem averbação.
Não se trata de exceção. Entidades do setor notarial e registral vêm apontando, há alguns anos, a dimensão estrutural do problema. O Colégio Notarial do Brasil divulgou que o país reúne cerca de 40 milhões de domicílios urbanos sem escritura, e reportagens baseadas em dados públicos do antigo Ministério do Desenvolvimento Regional registraram índices expressivos de irregularidade imobiliária no país.
A irregularidade que o papel não perdoa ou “quem não registra não é dono”
O ponto de partida jurídico é simples, mas frequentemente subestimado: no sistema brasileiro, a propriedade imobiliária não se transfere pela mera assinatura de contrato e, em regra, nem pela escritura isolada. A transferência entre vivos depende do registro do título no Cartório de Registro de Imóveis. Enquanto isso não ocorre, o alienante continua sendo havido como proprietário. A matrícula, por sua vez, é o eixo central da vida jurídica do imóvel: reúne identificação, titularidade, histórico de registros e averbações. Em termos práticos, para o Direito, o imóvel continua sendo aquilo que o registro afirma que ele é, até que a realidade seja formalmente atualizada.
Por que regularizar é indispensável
Falta de georreferenciamento, inexistência de averbação de construção na matrícula do imóvel, pendências financeiras gravadas (penhoras e indisponibilidades), falta de habite-se/carta de ocupação e falta de inventário e sobrepartilha são os casos mais comuns de irregularidades que podem atingir imóveis em todo o Brasil.
Dessa forma, regularizar um imóvel não significa apenas “organizar papéis”. Significa conferir segurança jurídica ao titular, assegurar oponibilidade erga omnes, ampliar a liquidez do bem, facilitar acesso a crédito, reduzir risco de nulidade ou rescisão contratual, ordenar a sucessão e preservar a função econômica do patrimônio. A modernização introduzida pela Lei nº 14.382/2022, com o Sistema Eletrônico dos Registros Públicos (Serp), reforça essa lógica: a regularização documental passou a ser tratada como infraestrutura jurídica indispensável para a circulação segura da riqueza imobiliária.
Os prejuízos de possuir um imóvel irregular
Quem detém apenas a posse de um imóvel irregular muitas vezes percebe tarde que posse e propriedade não se confundem. Sem registro, subsiste fragilidade dominial: o bem pode continuar juridicamente vinculado ao antigo titular, às dívidas dele ou a conflitos na cadeia de transmissões. Soma-se a isso a perda de liquidez. O imóvel pode ser usado e fruído normalmente, mas tende a circular com deságio e maior desconfiança por parte de compradores, investidores e instituições financeiras.
Outro problema recorrente é a divergência entre a situação física e a registral. Ampliações, reformas e áreas construídas sem averbação produzem um descompasso clássico: a edificação existente no mundo real não coincide com a reconhecida pelo fólio real. Na prática, isso compromete financiamento, reduz o valor de mercado e pode levar o adquirente a formalizar direito sobre área menor do que aquela efetivamente anunciada.
Comprar um imóvel irregular: o barato que pode sair caro
Na compra e venda, a irregularidade multiplica riscos. O adquirente pode pagar por bem que ainda não está apto a ser validamente transmitido, seja por ausência de inventário e partilha, indisponibilidade judicial, cláusula de inalienabilidade, alienação fiduciária pendente, falta de outorga conjugal ou quebra da cadeia registral. Nesses casos, o negócio pode travar no cartório, exigir providências judiciais ou gerar litígios para abatimento de preço, perdas e danos ou rescisão.
Por isso, a devida diligência registral não é formalidade acessória. Certidão de matrícula atualizada, verificação de ônus, ações reais ou reipersecutórias, penhoras, indisponibilidades, cadeia dominial, situação conjugal do titular e compatibilidade entre área registrada e área construída são filtros mínimos de segurança negocial. Sem essa cautela, o comprador assume vulnerabilidade relevante diante de terceiros e do próprio sistema registral.
Vender um imóvel irregular: perda de margem, tempo e credibilidade
Para o vendedor, a irregularidade reduz o universo de interessados, alonga o ciclo da operação, dificulta o financiamento do adquirente e frequentemente transfere ao alienante o custo de corrigir pendências documentais, fiscais e urbanísticas. Em vez de negociar valor, o proprietário passa a negociar defeitos. Além disso, se a irregularidade é conhecida e omitida, a venda pode ser questionada judicialmente por violação do dever de informação e por desconformidade entre o bem anunciado e o bem efetivamente entregue.
Herdar imóvel irregular: transmite-se o problema, não a solução automática
O falecimento do titular costuma revelar antigas desorganizações documentais. Quando não houve registro da aquisição anterior, da partilha ou da adjudicação, o inventário tende a se tornar mais complexo. Embora a irregularidade não elimine o valor econômico do bem — inclusive porque a posse pode ser transmitida aos herdeiros — ela tampouco produz regularização automática. Os sucessores recebem o patrimônio e, junto com ele, a agenda de providências futuras: abrir matrícula, concluir inventário anterior, formalizar escritura, promover adjudicação compulsória, usucapião ou outra medida cabível ao caso.
Alugar imóvel irregular: a informalidade também cobra preço
A locação de imóvel irregular pode até ser viável no plano fático, mas aumenta a insegurança jurídica de locador e locatário. Se a titularidade está precária ou desatualizada, cresce o risco de controvérsia sobre quem pode locar, receber aluguéis, autorizar benfeitorias ou responder por obrigações acessórias. Em caso de venda do imóvel, a proteção da cláusula de vigência e do direito de preferência do locatário depende, em situações específicas, da averbação do contrato na matrícula — providência que se torna mais difícil quando o imóvel está documentalmente desorganizado.
Financiamento, garantias e valor de mercado
O mercado de crédito opera com previsibilidade registral. Por isso, imóveis sem matrícula regular, com área divergente, construção não averbada, cadeia dominial defeituosa ou restrições relevantes tendem a ser recusados como garantia, avaliados por valor menor ou condicionados a saneamento prévio. A irregularidade, portanto, desidrata o ativo: reduz liquidez, poder de barganha e capacidade de conversão patrimonial.
No plano tributário, a documentação organizada também pode produzir efeitos econômicos relevantes. A adequada comprovação de custos de aquisição, benfeitorias e demais despesas documentadas contribui para melhor racionalidade patrimonial e para apuração mais precisa de ganho de capital. Em matéria imobiliária, a informalidade custa não apenas em segurança jurídica, mas também em eficiência econômica.
Caminhos concretos para a regularização
A solução depende do defeito identificado, mas alguns passos são recorrentes. O primeiro é o diagnóstico registral completo, com análise da matrícula, da cadeia dominial, dos ônus, das averbações ausentes e da compatibilidade entre o registro e a realidade física do imóvel. Em seguida, deve-se atacar a origem da irregularidade: registrar aquisições pendentes; averbar construção, reforma ou ampliação; concluir inventário e registrar formal de partilha, carta de adjudicação ou escritura de inventário; ou, conforme o caso, utilizar instrumentos como adjudicação compulsória extrajudicial, usucapião extrajudicial e REURB.
Também merece atenção a organização documental permanente: contratos, recibos, comprovantes de pagamento, plantas, memoriais, habite-se, notas fiscais de benfeitorias e documentos de identificação dos envolvidos reduzem custos futuros e aceleram qualquer operação que dependa da circulação do bem. Em certos contextos, inclusive na locação, a averbação adequada de atos na matrícula pode ampliar a proteção jurídica das partes.
Regularizar antes de negociar é quase sempre mais barato
No contencioso imobiliário, repete-se uma regra simples: o problema que parecia adormecido na matrícula costuma surgir no pior momento — quando o proprietário precisa vender, quando os herdeiros precisam partilhar, quando o banco exige coerência documental ou quando o comprador descobre que a realidade física do imóvel não cabe no papel. Por isso, a regularização deve ser tratada como política patrimonial preventiva. Mais do que evitar litígios, ela preserva valor, confiança negocial, circulação econômica e governança familiar do patrimônio imobiliário. Em um ambiente de desjudicialização e digitalização registral, adiar a regularização deixou de ser cautela financeira e passou a ser uma aposta arriscada.
Guilherme Del Bianco de Oliveira possui graduação pela Faculdade de Direito de Franca (FDF), pós-graduação em Gestão Jurídica da Empresa pela Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP) e especialização em Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho pela Escola Paulista de Direito (EPD). Atualmente, é Sócio-Diretor do Moisés, Volpe, Vicari e Del Bianco Advogados, escritório com abrangência nacional, fundado há mais de 25 anos e com atuação em diversas áreas do Direito, com ênfase em soluções empresariais, societárias, tributárias, imobiliárias, trabalhistas, ambientais e econômicas.