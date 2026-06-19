A Pusco Cambuí, em uma parceria sofisticada com a Glori Espumantes, foi o cenário de uma tarde memorável dedicada ao bom gosto e à celebração. O evento exclusivo, que teve como anfitriãs as empresárias Rita Maria Alexandr e Patrícia Campos, reuniu convidados para uma experiência deliciosa e descontraída na Rua Maria Monteiro, 630. Entre conversas e networking, o público pôde brindar com os elogiados rótulos da Glori, que harmonizaram perfeitamente com o ambiente charmoso e o DNA elegante da Pusco. A Tulipani Ateliê de Doces serviu deliciosos bem-casados para as convidadas, deixando a experiência ainda mais saborosa. A tarde estendeu-se até o início da noite, consolidando o encontro como um verdadeiro sucesso na agenda social da cidade.