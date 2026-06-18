Sabia que na Clínica Singular, no Cambuí, o atendimento segue um caminho estruturado do primeiro contato ao tratamento em andamento?

O processo começa na pré-consulta e triagem, passa pela avaliação médica completa e se desdobra nos encaminhamentos necessários: exames detalhados,

procedimentos avançados ou acompanhamento com psicologia, fisioterapia, nutrição, educação física e psiquiatria. Tudo conduzido por uma equipe dedicada

exclusivamente ao tratamento da dor, atuando de forma integrada em cada caso. Se você quer entender melhor como funciona o atendimento na Singular, o primeiro passo é uma avaliação especializada.

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