15 de setembro de 2026
Portal Sampi
Portal Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
ESTRUTURADO

Clínica Singular


| Tempo de leitura: < 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação

Sabia que na Clínica Singular, no Cambuí, o atendimento segue um caminho estruturado do primeiro contato ao tratamento em andamento?
O processo começa na pré-consulta e triagem, passa pela avaliação médica completa e se desdobra nos encaminhamentos necessários: exames detalhados,
procedimentos avançados ou acompanhamento com psicologia, fisioterapia, nutrição, educação física e psiquiatria. Tudo conduzido por uma equipe dedicada
exclusivamente ao tratamento da dor, atuando de forma integrada em cada caso. Se você quer entender melhor como funciona o atendimento na Singular, o primeiro passo é uma avaliação especializada. 
Siga em @singularcontroledador e saiba mais!

Comentários

Comentários