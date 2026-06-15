15 de setembro de 2026
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Experiência Rodrigo Gaspar Jewelry: onde cada detalhe é precioso


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Divulgação

Localizada no coração do Cambuí, sua jornada começa com um atendimento exclusivo e personalizado, com hora marcada. Ao chegar, você é recebido pela hospitalidade do casal Viviane e Rodrigo, acompanhada pelo brilho de um exclusivo bombom coberto com Ouro 24k. Em uma conversa descontraída, compartilham-se os significados que você deseja eternizar e, então, o design ganha vida pelas mãos de quem entende de perfeição. Siga e saiba mais em @officialrgjoias

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