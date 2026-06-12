O Ateliê Beauty, com unidades em Campinas, SP e Indaiatuba, tem um convite para desacelerar e ouvir o seu corpo: a Massagem com Pindas é um verdadeiro ritual de cura. O calor terapêutico das ervas ajuda a aliviar tensões musculares, acalma o sistema nervoso e promove um equilíbrio energético profundo entre corpo e mente. Permita-se essa pausa. Renove suas energias de dentro para fora.

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