E ela está ao nosso lado, no Laces Campinas, dentro do Shopping Iguatemi!

Você já imaginou cuidar dos cabelos e, ao mesmo tempo, ajudar a regenerar o planeta? O Grupo Laces está provando que isso não é só possível, mas é o futuro do mercado da beleza!

O modelo inovador deles está transformando salões tradicionais em espaços totalmente sustentáveis. E os números desse impacto são impressionantes:

Sem papel alumínio: A técnica Roll Meches já economizou 11 toneladas de alumínio (o equivalente a 737 mil latas de refri fora dos aterros!).

Carbono Neutro: Mais de 200 toneladas de CO? neutralizadas através de reflorestamento — uma área do tamanho do Maracanã!

Fábrica Orgânica: Eles têm a 1ª fábrica de cosméticos certificada orgânica do Brasil, valorizando ingredientes dos nossos biomas (como Amazônia e Cerrado).

Energia e Água: Placas solares e captação de até 40 mil litros de água da chuva.

Sustentabilidade que gera resultado

Engana-se quem pensa que o ecologicamente correto não é lucrativo. Nos salões que adotaram o modelo, o ticket médio saltou de R$ 160 para R$ 380, provando que o consumidor valoriza (e muito!) o consumo consciente.

Impacto Social

Além do cuidado com a Terra, o grupo já apoiou mais de 7,8 mil mulheres em parceria com a ONU, doou luminárias solares no Xingu e apoia o Ballet Paraisópolis.

A meta? Chegar a 600 unidades até 2030 e espalhar essa corrente de beleza limpa por todo o país. ??

"A beleza limpa dentro de salões de beleza não é mais negociável”, explica Monique Godoy, sócia do Laces Campinas (a maior unidade do país!).