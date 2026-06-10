Que maravilha! Agora até quem mora longe de Campinas (SP) poderá se deliciar com as criações da Tulipani Ateliê de Doces!

A empresa agora envia para todo o Brasil! Uma linha pensada pra chegar até você com o mesmo cuidado e sabor de quando sai daqui. Se você mora longe ou quer enviar um carinho pra alguém especial, agora ficou fácil. Siga em @tulipani_ateliededoces e saiba mais