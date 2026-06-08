O empresário Edinho Andries comemora em grande estilo os oito anos de sucesso do seu estúdio Mako Tattoo Experience, no coração do Cambuí. Rompendo o clichê dos estúdios escuros, o espaço consolidou-se com o conceito de "vitrine viva", uma proposta arquitetônica clean e transparente que integra a arte da tatuagem ao movimento das ruas. Para brindar a trajetória, o estúdio promove no dia 28 de junho um badalado Flash Day. Quatro tatuadores da casa estarão a postos, com artes exclusivas e autorais. É a oportunidade perfeita para quem busca um traço premium em um ambiente de sofisticação e modernidade. Saiba mais em @makotattooxp