O ministro dos Transportes, George Santoro, afirmou que o governo federal poderá adotar "medidas mais drásticas" contra os estados que resistirem à implementação da "nova" CNH (carteira nacional de habilitação), que traz mudanças significativas na forma de obter o documento.

Segundo o ministro, os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Mato Grosso são os que têm apresentado maior resistência à nova CNH. A declaração foi feita durante entrevista ao programa Bom Dia, Ministro, nesta terça-feira (9).

Santoro disse que o governo fez uma parceria com a CGU (Controladoria-Geral da União) para fiscalizar a implementação do projeto e, se houver resistência, "medidas drásticas" serão tomadas. "Temos ainda alguns pontos de resistência, como em São Paulo, no Paraná, no Rio e também no Mato Grosso, [onde] temos algumas dificuldades na implementação. Mas a gente vai enfrentando e resolvendo esses pontos", afirmou.