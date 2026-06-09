Um grupo de estudantes da USP (Universidade de São Paulo) invadiu na noite desta segunda-feira (8) as portarias dos blocos K e L da administração central em protesto contra a qualidade das refeições servidas no restaurante universitário, valor do Pafpe (Programa de Apoio à Permanência e Formação Estudantil) e dificuldades de negociação com a reitoria.

Segundo a direção da universidade, os alunos estavam encapuzados, carregavam pedaços de pau e cassetetes, dispararam rojões e agrediram seguranças, inclusive disparando fogos de artifício contra eles.

"Diversos membros da guarda universitária sofreram escoriações e pelo menos três tiveram ferimentos mais graves e foram levados ao Hospital Universitário", diz comunicado da USP.