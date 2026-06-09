Após 54 dias, a greve dos estudantes da USP (Universidade de São Paulo) está próxima do fim. Em assembleia realizada na noite desta segunda-feira (8), os alunos decidiram, por maioria, recomendar o encerramento da paralisação e o retorno às aulas nas unidades da universidade.

Foram 323 votos para encerrar o movimento, contra 255 para manter a paralisação e 9 abstenções

A decisão não encerra automaticamente o movimento. Cada faculdade deverá realizar suas próprias assembleias nos próximos dias para deliberar sobre a retomada das atividades. Parte significativa da USP, porém, já voltou ao funcionamento normal, caso das faculdades de Direito e Medicina, da Escola Politécnica e dos campi do interior paulista.