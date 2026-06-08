O Santos fechou a programação de sua intertemporada em Portugal, marcada para o mês de julho. O Peixe realizará dois amistosos e um jogo-treino em solo europeu entre os dias 5 e 12.

Os amistosos confirmados acontecerão contra o Gil Vicente, no dia 8 de julho, e diante do Vitória de Guimarães, no dia 12.

Entre esses dois confrontos, os comandados do técnico Cuca, possivelmente utilizando uma a equipe reserva, farão um jogo-treino contra o Santa Clara, agendado para o dia 10.