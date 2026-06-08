O Santos contatou o São Paulo, nos últimos dias, pela contratação do zagueiro Arboleda.

Ainda não há uma oficialização entre os clubes, mas o cenário é considerado favorável para uma eventual conversa. O São Paulo pretende negociar o defensor nesta janela e aguarda propostas.

Fora dos planos da comissão técnica, Arboleda não atua desde março. A diretoria são paulina vê com bons olhos uma saída definitiva e busca recuperar parte do investimento feito ao longo da passagem do equatoriano pelo clube.