O Corinthians formalizou uma proposta de renovação contratual para Memphis Depay e agora aguarda a resposta do atacante holandês sobre a permanência no clube.

A reportagem apurou que a diretoria apresentou ao jogador um novo modelo de vínculo, contemplando todas as condições consideradas necessárias pela atual gestão para viabilizar sua continuidade no Parque São Jorge. A oferta já está nas mãos do atleta, que terá liberdade para avaliar os termos sem pressão por um retorno imediato.

Mesmo convocado pela seleção da Holanda para a disputa da Copa do Mundo, Memphis poderá definir o prazo de sua resposta. Internamente, o Corinthians mantém uma relação considerada amistosa com o estafe do camisa 10 e respeita o momento vivido pelo atleta durante o torneio.