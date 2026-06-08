A Polícia Civil investiga a morte de um analista de 44 anos que caiu do 14º andar do edifício onde ele vivia na avenida Nagib Farah Maluf, na zona leste de São Paulo. Uma visita que a vítima recebeu horas antes deixou o apartamento quatro minutos depois da queda.

Polícia Militar foi acionada por volta das 6h16 de hoje para atender uma ocorrência de morte após queda em um condomínio residencial. A vítima, identificada como Josué da Cruz, foi achada caída na área comum do edifício, vestindo apenas roupas íntimas. Ele morava no 14º andar.

Morte de Josué foi confirmada ainda no local. Segundo o boletim de ocorrência, o morador havia recebido a visita de um homem -que não teve o nome divulgado- por volta de 0h45. A entrada do visitante foi autorizada pelo condômino através de aplicativo de mensagens, porém, a liberação não foi realizada porque o homem não tinha cadastro no edifício.