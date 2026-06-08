Após convocação surpresa e correria, Éderson treina com a seleção
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Éderson José dos Santos Lourenço da Silva, ou apenas Éderson S., como seu nome será escrito na camisa 2 da seleção brasileira para diferenciá-lo de um dos goleiros reservas, fez nesta segunda-feira (8) seu primeiro treino com o grupo comandado pelo italiano Carlo Ancelotti, no centro de treinamento Columbia Park, na cidade de Morristown, em Nova Jersey.
Durante os 15 minutos aos quais os profissionais de imprensa puderam acompanhar as atividades dos atletas no gramado, o meio-campista participou de uma rodada de conversa com todos os jogadores e, na sequência, deu início à sessão de aquecimento.
Apesar de ser obrigado a cortar seu lateral direito titular, após a lesão de Wesley, Ancelotti convocou um substituto de outra posição que, inicialmente, vai compor as opções à disposição entre os reservas.
Para o também volante Bruno Guimarães, no entanto, Éderson tem capacidade para brigar por seu espaço no time, sobretudo, por sua versatilidade. "Ele pode jogar em mais de uma função, e que nos ajude no que for necessário. É um grande jogador, tem vivido um momento importante na carreira. É desejar o melhor."
Éderson se juntou ao grupo pouco mais de 24 horas após interromper suas férias em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, para atender ao chamado do treinador italiano.
Antes, o volante precisou superar alguns contratempos. Embora soubesse que estava na lista de 55 pré-convocados para a Copa do Mundo e, portanto, ainda com chances de disputar o Mundial, o jogador viajou para sua cidade natal sem seu passaporte, que ficou no Rio de Janeiro.
Na noite de sábado (6), enquanto a seleção disputava seu último amistoso antes do Mundial, contra o Egito, em Cleveland, o volante esteve no casamento do também jogador Rômulo, atualmente no Tigres, do México.
Para cumprir com o cronograma estabelecido pela CBF, Éderson pediu para amigos levarem o passaporte a São Paulo, onde pegaria o voo para os Estados Unidos. Enquanto isso, a esposa do jogador foi atrás de malas e roupas para o marido viajar. No fim, deu tudo certo.
Agora com seu elenco completo, a seleção brasileira inicia a última semana de preparação antes de sua estreia na Copa do Mundo, no próximo sábado (13), contra o Marrocos. Depois, o Brasil enfrentará o Haiti, no dia 19, e encerra a primeira fase diante da Escócia, no dia 24.