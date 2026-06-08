Éderson José dos Santos Lourenço da Silva, ou apenas Éderson S., como seu nome será escrito na camisa 2 da seleção brasileira para diferenciá-lo de um dos goleiros reservas, fez nesta segunda-feira (8) seu primeiro treino com o grupo comandado pelo italiano Carlo Ancelotti, no centro de treinamento Columbia Park, na cidade de Morristown, em Nova Jersey.

Durante os 15 minutos aos quais os profissionais de imprensa puderam acompanhar as atividades dos atletas no gramado, o meio-campista participou de uma rodada de conversa com todos os jogadores e, na sequência, deu início à sessão de aquecimento.

Apesar de ser obrigado a cortar seu lateral direito titular, após a lesão de Wesley, Ancelotti convocou um substituto de outra posição que, inicialmente, vai compor as opções à disposição entre os reservas.