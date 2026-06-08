Brasileiro Wilton Pereira Sampaio apitará abertura da Copa
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A Fifa escalou Wilton Pereira Sampaio, árbitro brasileiro, para apitar o jogo de abertura da Copa do Mundo, nesta quinta-feira (11), às 16h (horário de Brasília), na Cidade do México. A partida é válida pelo grupo A. O juiz goiano estará acompanhado por seu conterrâneo Bruno Pires e por Bruno Boschilia, do Paraná, ambos assistentes.
Completam a equipe da estreia o colombiano Nicolás Gallo, que será o árbitro de vídeo (VAR), e os paraguaios Juan Gabriel Benitez e Eduardo Cardozo, que atuarão, respectivamente, como quarto árbitro e assistente reserva.
Pereira Sampaio é um dos três brasileiros convocados para o Mundial como árbitros principais -os outros dois são Raphael Claus e Ramon Abatti Abel.
Aos 44 anos, ele chega à terceira Copa da carreira após apitar 26 jogos em 2026.
Na edição de 2022, no Qatar, levou torcedores ingleses à fúria por decisões tomadas nas quartas de final contra a França, em que os britânicos acabaram eliminados, e chegou a ser cotado como árbitro da decisão, posto que acabou ocupado pelo polonês Szymon Marciniak.
Críticas de diferentes clubes brasileiros também são comuns. Em 2023, a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) chegou a afastá-lo depois de um pênalti não marcado para o Grêmio em partida contra o Corinthians. Sampaio retornou às atividades após um mês, em partida da série C do Campeonato Brasileiro.
Em 2025, ficou lembrado pelo registro como árbitro da final do campeonato amador da cidade de Várzea Paulista, horas depois de atuar na partida entre Flamengo e São Paulo, no Rio de Janeiro.