A Fifa escalou Wilton Pereira Sampaio, árbitro brasileiro, para apitar o jogo de abertura da Copa do Mundo, nesta quinta-feira (11), às 16h (horário de Brasília), na Cidade do México. A partida é válida pelo grupo A. O juiz goiano estará acompanhado por seu conterrâneo Bruno Pires e por Bruno Boschilia, do Paraná, ambos assistentes.

Completam a equipe da estreia o colombiano Nicolás Gallo, que será o árbitro de vídeo (VAR), e os paraguaios Juan Gabriel Benitez e Eduardo Cardozo, que atuarão, respectivamente, como quarto árbitro e assistente reserva.