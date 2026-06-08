O Ministério Público de São Paulo denunciou o ex-professor da Faculdade de Direito da USP Alysson Leandro Barbate Mascaro sob acusação de estupro, estupro de vulnerável, assédio sexual e importunação sexual contra sete ex-alunos e integrantes de um grupo de pesquisa coordenado por ele.

A acusação foi apresentada na última terça-feira (3) pela promotora Miriam Fuga Borges à 22ª Vara Criminal da capital. Agora, cabe à Justiça analisá-la e decidir se aceita a denúncia, o que iniciaria uma ação penal.

Segundo o documento, os episódios teriam ocorrido de 2020 a 2024 e seguiriam um padrão de aproximação de estudantes que viam em Mascaro uma referência acadêmica e buscavam orientação para pesquisas, mestrado, doutorado ou inserção na carreira jurídica.