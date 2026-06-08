Depois da passagem de Corpus Christi, muitos brasileiros já começam a planejar as próximas oportunidades de descanso ao longo do segundo semestre. Além das datas oficiais, alguns pontos facultativos também aparecem no calendário, embora as regras para folga variem conforme a categoria profissional e a decisão de cada empregador.

A próxima pausa nacional será em 7 de setembro, quando o país celebra a Independência do Brasil. Em 2026, a data cairá em uma segunda-feira, permitindo um fim de semana estendido para milhões de trabalhadores.

O mesmo cenário se repetirá pouco mais de um mês depois. Será em 12 de outubro, data dedicada à Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Como o feriado também será em uma segunda-feira, muitos brasileiros poderão aproveitar três dias consecutivos de descanso.