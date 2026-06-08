O Ministério da Saúde anunciou nesta segunda-feira (8) que irá interromper o uso no SUS (Sistema Único de Saúde) da vacina da dengue feita pelo Instituto Butantan.

Segundo o ministro Alexandre Padilha, a decisão é temporária e foi tomada após identificação de 42 episódios de reações adversas "mais severas, que estão temporalmente associadas ao momento em que foram aplicadas a vacina".

Os episódios incluem três casos graves, com duas mortes. O ministério afirma que ainda não há dados suficientes para vincular os óbitos à vacinação.