Olise ofusca Mbappé e Dembélé, e França vence a Irlanda do Norte
| Tempo de leitura: 4 min
Michael Olise brilhou, e a França venceu a Irlanda do Norte nesta segunda-feira (08) em seu último compromisso em casa antes do embarque para a Copa do Mundo. O meia do Bayern, da Alemanha, fez os três gols da vitória por 3 a 1 no Stade Pierre-Mauroy, em Lille.
Na despedida da torcida, quem roubou a cena foi Olise. O camisa 11 marcou um gol no primeiro tempo e dois na segunda etapa, para garantir a única vitória dos franceses antes do Mundial -a equipe havia sido derrotada pela Costa do Marfim, por 2 a 1, na quinta-feira (4). A Irlanda do Norte ainda descontou com Kelly, antes do terceiro gol francês.
Mbappé, por sua vez, teve atuação preocupante. O craque do Real Madrid desperdiçou passes açucarados de Doué, Olise e Hernández e deixou o campo com um festival de chances perdidas. Assim, ele segue a um gol de alcançar Olivier Giroud na artilharia histórica do país -o atacante do Lille tem 57 gols pela França e acompanhou a partida nas tribunas.
A França atuou com força máxima. Dembélé, Doué e Saliba foram novidades na escalação titular, substituindo Cherki, Thuram e Konaté, que começaram a partida contra a Costa do Marfim. O zagueiro do Arsenal, inclusive, estava se recuperando de uma lesão sofrida na final da Liga dos Campeões, contra o PSG.
Agora, os bicampeões mundiais voltam as atenções para a Copa. A estreia dos franceses no torneio está marcada para o dia 16, às 16h (horário de Brasília), contra Senegal. As seleções estão no Grupo I, assim como Iraque e Noruega.
Como foi o jogo
França começa em cima da Irlanda do Norte. A seleção da casa se valeu do volume pelas laterais e da qualidade individual para criar as primeiras chances. Aos oito minutos, Mbappé recebeu de Theo Hernández na área e tentou chute cruzado no ângulo oposto de Charles, mas errou o alvo. Na sequência, Doué aproveitou uma saída errada dos visitantes e chutou rasteiro para fácil defesa do goleiro.
Aos 14, Kelly recebeu lançamento nas costas de Hernández e bateu cruzado. O chute passou muito perto da trave esquerda do goleiro Maignan.
Aos 19, após chute na trave de Tchouaméni, Doué pegou o rebote e tocou para Mbappé marcar. O atacante do PSG, no entanto, estava impedido. Depois, aos 26, Doué -agora em posição legal- voltou a servir o camisa 10, mas ele pegou muito torto na bola.
Após lançamento de Upamecano, Doué dominou bonito e tocou para Dembélé. A zaga bloqueou o chute, que caiu nos pés de Olise, e ele só empurrou para as redes, sem dificuldades. França na frente aos 42 minutos do primeiro tempo!
A Irlanda do Norte chegou ao empate aos 46: Donley marcou após toque de cabeça de McConville. O juiz, no entanto, pegou falta de ataque no lance.
Gusto cruzou, Hernández tentou de cabeça, mas a zaga bloqueou. No rebote, a bola sobrou com Olise, que soltou um petardo com o pé esquerdo. França amplia aos três minutos do segundo tempo.
Charles ganhou disputa com Upamecano e cruzou rasteiro para Kelly, que só teve o trabalho de empurrar para as redes. Os visitantes diminuem aos 18 minutos!
Aos 28, o atacante do Real Madrid recebeu lindo passe de Olise na área e finalizou por cima, cara a cara com o goleiro. Era a chance perfeita de calar os críticos!
Olise chega ao hat-trick aos 28! O camisa 11 recebeu na direita, trouxe para o meio e acertou lindo chute no ângulo da meta norte-irlandesa. Que golaço do craque do Bayern!
França
M. Maignan; J. Koundé (M. Gusto), D. Upamecano, W. Saliba (M. Lacroix) e T. Hernández (L. Digne); A. Tchouaméni, A. Rabiot (N. Kanté); M. Olise (M. Akliouche), O. Dembélé (R. Cherki) e D. Doué (B. Barcola); K. Mbappé. Técnico: Didier Deschamps
Irlanda do Norte
P. Charles; T. Hume, R. McConville e C. Brown; B. Spencer, A. McCann (E. Galbraith), S. Charles e J. Devenny; P. Kelly (C. O'Neill) e I. Price (J. McDonnell); J. Donley (J. Magennis). Técnico: Michael O'Neill
Local: Stade Pierre-Mauroy, em Lille (FRA)
Árbitra: Sascha Stegemann (ALE)
Assistentes: Christof Gunsch (ALE) e Christian Gittelmann (ALE)
VAR: Christian Dingert (ALE)
Gols: M. Olise (FRA), aos 42 min do 1º tempo, aos 3 min do 2º tempo e aos 29 min do 2º tempo; P. Kelly, aos 18 min do 2º tempo