Memphis fica no banco, e Holanda vence Uzbequistão por 2 a 1
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A Holanda venceu o Uzbequistão por 2 a 1, na tarde desta segunda-feira (08), em jogo de encerramento da preparação para a Copa do Mundo 2026. O atacante corintiano Memphis Depay não saiu do banco de reservas do jogo disputado em Icahn Stadium, em Nova York (EUA).
A seleção de Ronald Koeman desperdiçou um caminhão de gols ao longo dos 90 minutos. Gakpo marcou dois gols de pênalti e garantiu a vitória holandesa no jogo amistoso.
Memphis Depay nem saiu do banco de reservas, aparamente, por precaução. O atacante do Corinthians chegou para preparação holandesa ao mundial após se recuperar de um estiramento muscular que o deixou fora de combate por dois meses.
A Holanda encerrou sua preparação para a Copa do Mundo nos Estados Unidos, Canadá e México. Além da vitória sobre o Uzbequistão, os holandeses foram derrotados pela Argélia por 1 a 0. A estreia no Mundial será contra o Japão, em 14 de junho, em Dallas, nos Estados Unidos.
O Uzbequistão não venceu os amistosos de preparação para o munial. A seleção uzbeque foi derrotada por Holanda e Canadá nas partidas que antecederam sua estreia na Copa, marcada para o dia 17 de junho, contra a Colômbia, no estádio Azteca, no México.
Como foi o jogo
A Holanda iniciou o jogo com o trio Summerville, Malen e Gakpo no ataque, e o corintiano Memphis Depay ficou como opção no banco. Logo no primeiro minuto, Gakpo fez boa descida pela esquerda e tentou acionar Malen na área, mas o centroavante não conseguiu dominar a bola.
Shukurov, do Uzbequistão, pegou o rebote de fora da área após corte ruim de Van de Ven e mandou longe do gol de Verbruggen.
Em rápido contra-ataque aos 8 minutos, Malen fez ótimo lançamento nas costas da defesa do Uzbequistão. Summerville saiu na cara do gol, mas o goleiro foi mais rápido e afastou o perigo.
No minuto seguinte, Van de Ven encontrou bom passe na área pela esquerda, e Gakpo bateu cruzado para Malen completar para o gol. O centroavante holandês errou o tempo da bola e desperdiçou a chance.
Aos 12, Gakpo fez belo lançamento da ponta esquerda para o bico da área pela direita, e Dumfries ajeitou para Reijnders marcar. O volante saiu na cara do gol e cabeceou por cima do travessão.
Aos 29, Summerville invadiu a área pela direita em velocidade, cortou bonito para o chute e acabou sendo derrubado por Urozov.
Aos 31, Gakpo cobrou a penalidade com força no canto direito. O goleiro Yusupov acertou o lado, mas não alcançou a bola.
Aos 42, Summerville conduziu a bola da ponta para a entrada da área e arriscou um chute. A finalização foi bloqueada pela defesa do Uzbequistão.
Em cobrança de escanteio pela direita aos 5 minutos do segundo tempo, Reijnders colocou a bola na pequena área, e Van Dijk cabeceou por cima do gol.
Aos 9, Malen encontrou bom passe da ponta esquerda para Gakpo na área. O atacante ganhou da marcação, mas isolou a bola por cima do gol de Yusupov.
Aos 16, Summerville recebeu bom cruzamento de Gakpo na área, saiu na cara do gol e finalizou de canela por cima.
Aos 23, Brobbey foi lançado por Gravenberch na área pela direita, ganhou na velocidade do marcador e bateu na saída do goleiro. O assistente anulou o lance por posição irregular do holandês.
Aos 46, após rebatida de Van Dijk, a bola sobrou para Nasrullaev, que lançou para Mozgovoy dentro da área. Ele tentou dominar, mas Summerville dividiu forte e a bola acabou sofrendo para Sergeev, que bateu forte para empatar.
Aos 51, Reijnders cobrou escanteio na área, a árbitra flagrou Van Hecke sendo puxado por Khusanov e assinalou a penalidade aos holandeses.
No apagar das luzes, Gakpo cobrou o pênalti com categoria no canto direito, deslocou o goleiro e marcou o gol da vitória da seleção holandesa no jogo amistoso.
Holanda
Verbruggen (Flekken); Dumfries, Van Hecke, Van Dijk e Van de Ven; Gravenberch, Reijnders e De Jong (Til); Gakpo, Summerville e Malen (Brobbey). Técnico: Ronald Koeman.
Uzbequistão
Yusupov; Khusanov, Urozov e Ashurmatov; Sayfiev, Shukurov, Mozgovoy e Nasrullaev; Fayzullaev (Iskanderov), Shomurodov (Sergeev) e Urunov (Khamdamov). Técnico: Fabio Cannavaro.
Local: Icahn Stadium, em Nova York (EUA)
Árbitra: Alyssa Pennington (EUA)
Cartões amarelos: Summerville (Holanda) e Ashurmatov (Uzbequistão)
Cartões Vermelho: Til (Holanda)
Gols: Gakpo (HOL), aos 31 minutos do 1º tempo; Sergeev (UZB), aos 46 minutos do 2º tempo; Gakpo (HOL) aos 51 minutos do 2º tempo.