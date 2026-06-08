A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) disse que exames apontaram uma "boa evolução" no tratamento de Neymar nesta segunda-feira (8), mas evitou definir uma data para a recuperação do atleta, dizendo que o jogador "segue o processo de recuperação física planejado".

O jogador da seleção brasileira segue em recuperação de uma lesão muscular de grau 2 na panturrilha direita. O atleta do Santos está em tratamento desde a apresentação dos convocados para a Copa do Mundo de 2026.

"O atleta Neymar foi submetido a ressonância magnética nesta segunda-feira. O exame apontou boa evolução em seu tratamento, dentro dos parâmetros esperados. Ele seguirá o processo de recuperação e de preparação física planejado pela comissão médica da Seleção Brasileira", diz comunicado da entidade.