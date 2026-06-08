Antes mesmo de confirmar o corte do lateral Wesley, a seleção brasileira já tratava o controle de carga dos atletas como uma das principais preocupações às vésperas da estreia na Copa do Mundo. O desgaste acumulado ao longo da temporada europeia tem sido monitorado diariamente pelo departamento médico da equipe de Carlo Ancelotti.

A situação mais emblemática envolve Gabriel Magalhães. O zagueiro chegou à concentração logo após disputar a final da Liga dos Campeões e foi poupado do amistoso contra o Egito depois de relatar cansaço. Ao todo, foram 4.424 minutos em campo na temporada. Além da alta minutagem, o defensor do Arsenal conviveu com duas lesões ao longo do ciclo e ficou quase 60 dias afastado dos gramados.

Se Gabriel é um dos casos que exigem atenção, Vinicius Junior lidera o ranking de desgaste entre os principais nomes da seleção. O atacante soma 4.811 minutos disputados na temporada, já contabilizando os amistosos contra Panamá e Egito, nos quais atuou por um tempo em cada partida. Apesar da carga elevada, o histórico recente joga a favor do camisa 7. Considerado um atleta de recuperação rápida e com características físicas privilegiadas, Vinicius não sofre uma lesão desde maio de 2025.