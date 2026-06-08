Corte de Wesley reforça preocupação de controle de carga
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Antes mesmo de confirmar o corte do lateral Wesley, a seleção brasileira já tratava o controle de carga dos atletas como uma das principais preocupações às vésperas da estreia na Copa do Mundo. O desgaste acumulado ao longo da temporada europeia tem sido monitorado diariamente pelo departamento médico da equipe de Carlo Ancelotti.
A situação mais emblemática envolve Gabriel Magalhães. O zagueiro chegou à concentração logo após disputar a final da Liga dos Campeões e foi poupado do amistoso contra o Egito depois de relatar cansaço. Ao todo, foram 4.424 minutos em campo na temporada. Além da alta minutagem, o defensor do Arsenal conviveu com duas lesões ao longo do ciclo e ficou quase 60 dias afastado dos gramados.
Se Gabriel é um dos casos que exigem atenção, Vinicius Junior lidera o ranking de desgaste entre os principais nomes da seleção. O atacante soma 4.811 minutos disputados na temporada, já contabilizando os amistosos contra Panamá e Egito, nos quais atuou por um tempo em cada partida. Apesar da carga elevada, o histórico recente joga a favor do camisa 7. Considerado um atleta de recuperação rápida e com características físicas privilegiadas, Vinicius não sofre uma lesão desde maio de 2025.
A preocupação da comissão técnica não se resume aos jogadores com maior volume de minutos. Alisson e Raphinha são acompanhados de perto por outro motivo: ambos sofreram quatro lesões ao longo da temporada 2025/26, o maior número entre os convocados. Alex Sandro também está no radar médico. O lateral se machucou três vezes durante o ano e teve participação reduzida diante do Egito, atuando por apenas 20 minutos, enquanto a maior parte do elenco jogou ao menos um tempo completo.
Nos bastidores, porém, o cenário é tratado com naturalidade. Integrantes do departamento médico lembram que a gestão física dos atletas sempre foi uma preocupação em Copas do Mundo disputadas no meio do ano, quando os principais campeonatos europeus acabam de terminar. A exceção recente foi o Mundial do Qatar, em 2022, realizado entre novembro e dezembro, período em que boa parte dos jogadores estava apenas na metade da temporada.
Com a lesão de Wesley aumentando ainda mais a atenção sobre a condição física do grupo, a seleção entra na reta final de preparação em estado de alerta. O Brasil ainda tem cinco dias até a véspera da estreia para avaliar seus atletas e, se necessário, realizar alterações na lista de inscritos. O prazo final para cortes termina justamente na antevéspera do primeiro compromisso da equipe.
A caminhada brasileira na Copa começa no dia 13 de junho, diante de Marrocos. Até lá, tão importante quanto os ajustes táticos será garantir que os principais jogadores estejam em plenas condições físicas para suportar a maratona do torneio.