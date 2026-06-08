Ronaldo explica convulsão na final da Copa de 1998
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Pentacampeão com a seleção brasileira em 2002, Ronaldo Fenômeno falou com detalhes da convulsão que sofreu na final da Copa do Mundo de 1998, quando quase ficou de fora da partida contra a França. A França derrotou o Brasil por 3 a 0.
"Era uma panela de pressão gigante. Já naquela época, eu sentia falta de um apoio psicológico", disse o ex-jogador para Luciano Huck no Domingão, da Globo, neste domingo (7). Ronaldo diz ter poucas lembranças daquele dia.
"Eu não lembro de muita coisa. Eu sei que sentei na cama e o Roberto Carlos estava na outra cama do quarto. Do nada, eu passe mal. E não lembro de mais nada. Eu queria provar, fazer exames, para não perder a final. Era um jovem inconsequente", afirmou.
Ronaldo comentou que, naquele período, o apoio psicológico não era algo normal. "A gente não discutia isso. E Copa do Mundo é uma panela de pressão muito grande. Acho que isso causou algo em mim", disse.
O ex-jogador também concluiu falando que nunca mais teve algo parecido. "Graças a Deus, nunca passei mal como passe naquele dia", falou.