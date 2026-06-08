Pentacampeão com a seleção brasileira em 2002, Ronaldo Fenômeno falou com detalhes da convulsão que sofreu na final da Copa do Mundo de 1998, quando quase ficou de fora da partida contra a França. A França derrotou o Brasil por 3 a 0.

"Era uma panela de pressão gigante. Já naquela época, eu sentia falta de um apoio psicológico", disse o ex-jogador para Luciano Huck no Domingão, da Globo, neste domingo (7). Ronaldo diz ter poucas lembranças daquele dia.

"Eu não lembro de muita coisa. Eu sei que sentei na cama e o Roberto Carlos estava na outra cama do quarto. Do nada, eu passe mal. E não lembro de mais nada. Eu queria provar, fazer exames, para não perder a final. Era um jovem inconsequente", afirmou.