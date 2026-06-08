A UE (União Europeia) quer ampliar a cooperação com países da América do Sul no combate ao crime organizado. O continente tem sido um dos principais destinos do tráfico de drogas internacional do PCC (Primeiro Comando da Capital) e do CV (Comando Vermelho).

Como parte dessa cooperação, a Polícia Federal brasileira criou neste ano um posto de representação em Bruxelas, sede do bloco, ocupado pelo delegado Guilherme Monseff de Biagi.

A ideia é atuar nas investigações de tráfico nos portos de Antuérpia (Bélgica) e de Roterdã (Holanda), portas de entrada das drogas enviadas pelas facções criminosas a partir dos portos brasileiros, principalmente o de Santos.