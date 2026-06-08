COPA DO MUNDO
Muricy Ramalho anuncia que será comentarista do SBT na Copa
Folhapress
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Ex-técnico com passagem marcante pelo São Paulo, Muricy Ramalho anunciou que comentará a Copa do Mundo de 2026 no SBT.
O anúnciou foi feito nas redes sociais do ex-treinador. Ele não especificou se comentará jogos do Brasil ou de outras seleções também.
Esta não será a primeira experiência de Muricy como comentarista. Entre 2016 e 2020, ele trabalhou como comentarista do SporTV, do Grupo Globo, e também fez algumas participações em TV aberta.
O ex-técnico se juntará a outros grandes nomes na equipe do SBT para a Copa. Além dele, já estão confirmados Galvão Bueno, Tiago Leifert, Alexandre Pato e Mauro Beting.
O último trabalho de Muricy foi no São Paulo. Entre 2021 e 2026, ele atuou como coordenador técnico até pedir demissão em janeiro.