A Polícia Civil de São Paulo está investigando as irmãs e a mãe da influenciadora e advogada Deolane Bezerra sob a suspeita de que elas integram o mesmo esquema de lavagem de dinheiro do crime organizado supostamente capitaneado por Deolane.

Ela foi presa em 21 de maio diante das suspeitas de que atuava como caixa da lavagem executada pela família de Marco Willians Herbas Camacho, o Marcola, líder máximo do PCC (Primeiro Comando da Capital). O Ministério Público diz ver uma relação próxima entre a família de Marcola e Deolane, o que é negado por ambos.

Um novo relatório no âmbito da Operação Vérnix ao qual a Folha teve acesso mostra que Daniele Bezerra Santos e Dayanne Bezerra Santos, irmãs de Deolane, e Solange Alves Bezerra, a mãe, aparecem como sócias de empresas ligadas à influenciadora e que agora estão sob análise dos agentes.