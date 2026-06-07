Os gêmeos siameses Bernardo e Eduardo, nascidos unidos pelo abdômen, morreram hoje em Goiânia (GO) após um grave quadro infeccioso. A morte foi confirmada pelos pais e pelo médico dos gêmeos nas redes sociais.

Os gêmeos nasceram no dia 28 de maio, no Hospital Estadual da Mulher (Hemu). Nas redes sociais, o pai Gleibson Gomes escreveu hoje: "Que trajetória, foi difícil, mas foi lindo viver tudo isso por vocês, meus amores! Infelizmente não vão voltar com a gente, mas sei que estão servindo no altar do senhor eternamente. EDUARDO & BERNARDO".

A cirurgia de separação estava prevista para os próximos dias, mas os dois não resistiram às complicações do quadro de infecção. Bernardo foi o primeiro a morrer, após uma enterocolite necrotizante intestinal, segundo o médico Zacharias Calil. Ele relatou em vídeo que a infecção evoluiu para uma parada cardíaca irreversível, e a equipe ainda tentou manobras de reanimação.