Sem títulos do Campeonato Italiano na história, a Atalanta viu pela primeira vez um jogador do seu elenco reforçar a seleção brasileira em uma Copa do Mundo com a convocação de Éderson neste domingo (7).

Dona de cinco títulos da Série B e uma Copa da Itália (62/63), o clube vem se destacando nos últimos anos e conseguindo vagas na Liga dos Campeões desbancando, inclusive, gigantes como Juventus e Milan. Em 2024, ganhou pela primeira vez a Liga Europa, segundo torneio interclubes mais importante do continente.

Com a convocação do volante Éderson para a vaga do lateral direito Wesley, cortado por lesão neste domingo, a Atalanta se junta a outros clubes italianos sem tanta tradição recente e que já cederam atletas para o Brasil em Copas.