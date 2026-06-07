A defesa de Jairo Souza Santos Júnior, o Jairinho, afirma que identificou mais de 20 nulidades no processo que resultou na condenação do ex-vereador do Rio de Janeiro pela morte do menino Henry Borel.

Os advogados de Jairinho vão recorrer da decisão judicial e preparam recurso para tentar anular o julgamento encerrado na madrugada de quinta-feira (4).

"Nesta segunda-feira [8], a gente vai fazer a interposição do recurso, que é simplesmente avisar que iremos recorrer", diz o advogado Rodrigo Faucz. Conforme ele, após essa etapa, a defesa deve ser intimada para apresentar os motivos que fundamentam o pedido.