09 de junho de 2026
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COPA DO MUNDO

James Rodríguez pede desculpas à filha do presidente da Colômbia

Por Leonardo Volpato | da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
James Rodríguez enviou uma mensagem privada para Antonella Petro
James Rodríguez enviou uma mensagem privada para Antonella Petro

Capitão da seleção colombiana, James Rodríguez enviou uma mensagem privada para Antonella Petro, filha do presidente da Colômbia, após a repercussão de um vídeo em que ele aparentemente ignora um pedido de foto feito por ela.

Na mensagem, compartilhada pela própria Antonella, o camisa 10 tenta esclarecer o episódio e demonstra que está disposto a fazer um encontro.

"Aquela foto vai [acontecer]!", escreveu o jogador. Em seguida, ele foi além e se ofereceu para enviar uma camisa oficial da seleção colombiana ao perguntar onde poderia entregá-la.

O episódio ocorreu durante a cerimônia de despedida da seleção antes da viagem para a Copa do Mundo. O evento contou com a presença do presidente Gustavo Petro, que entregou aos atletas sombreros vueltiao, chapéus tradicionais considerados um dos principais símbolos culturais da Colômbia.

Após a solenidade, os jogadores cumprimentaram autoridades e integrantes da comitiva oficial. Imagens que circularam nas redes sociais e foram repercutidas pela imprensa colombiana mostram Antonella tentando tirar uma foto com James enquanto o atleta seguia cumprimentando outras pessoas presentes. A cena gerou comentários e críticas de parte dos internautas.

Na tentativa de encerrar a polêmica, James também aproveitou a mensagem para agradecer o apoio recebido e fazer um apelo pela união dos colombianos durante a disputa do Mundial. Segundo ele, agora é o momento de todos se unirem em torno da seleção.

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