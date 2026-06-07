Capitão da seleção colombiana, James Rodríguez enviou uma mensagem privada para Antonella Petro, filha do presidente da Colômbia, após a repercussão de um vídeo em que ele aparentemente ignora um pedido de foto feito por ela.

Na mensagem, compartilhada pela própria Antonella, o camisa 10 tenta esclarecer o episódio e demonstra que está disposto a fazer um encontro.

"Aquela foto vai [acontecer]!", escreveu o jogador. Em seguida, ele foi além e se ofereceu para enviar uma camisa oficial da seleção colombiana ao perguntar onde poderia entregá-la.