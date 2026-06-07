O italiano Kimi Antonelli dominou o GP de Mônaco do começo ao fim para vencer pela quinta vez consecutiva na Fórmula 1 neste domingo (7). Com o resultado, o piloto de 19 anos abriu uma folga importante na liderança do campeonato: ele agora tem 68 pontos de vantagem para o companheiro George Russell.

Antonelli chegou a abrir 25 segundos para o segundo colocado antes da corrida ter dois Safety Car e uma bandeira vermelha, com relargada parada e oito voltas para o final. Mas o italiano largou bem e não deu chances para Lewis Hamilton atacá-lo nas voltas finais.

Russell não foi bem neste fim de semana. Ele largou em sexto, ficou preso atrás de Isack Hadjar, que tinha problemas, na primeira metade da prova. Depois, foi punido por exceder o limite de velocidade nos boxes, e chegou e levar uma volta de Antonelli. Para completar, a Mercedes não seguiu o procedimento correto para cumprir a punição e Russell levou um drive through e terminou em 14º, fora dos pontos