O alemão Alexander Zverev venceu o italiano Flavio Cobolli por 3 sets a 2 (6/1, 4/6, 6/4, 6/7 e 6/1), neste domingo (7), na quadra Philippe Chartier, em Paris, e conquistou o título de Roland Garros. A partida teve 4 horas e 16 minutos de duração.

O que aconteceu

Esse é o primeiro título de Grand Slam da carreira de Zverev, aos 29 anos. Antes da conquista, o alemão somava 24 títulos de nível ATP, incluindo uma medalha de ouro olímpica (Tóquio 2020) e duas vitórias no ATP Finals (2018 e 2021), mas ainda não havia vencido nenhum dos principais torneios do circuito.

Na edição de 2024, o alemão chegou à final e foi derrotado por Carlos Alcaraz em uma partida de cinco sets. Desta vez, porém, quebrou o saque de Cobolli nos dois primeiros games de serviço do set decisivo e encaminhou a vitória.