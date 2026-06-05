Um menino de 4 anos morreu após cair da janela de um hotel ontem, em Blumenau, em Santa Catarina.

Arthur se aproximou da janela para observar pássaros, segundo a Polícia Civil. A mãe relatou aos policiais que abriu a janela do quarto e que o filho se debruçou para olhar o lado de fora. Ela disse que tentou segurá-lo pelas pernas ao perceber o risco, mas não conseguiu evitar a queda.

A mãe pegou o filho nos braços e saiu atrás de socorro. De acordo com a polícia, um morador da região levou os dois ao Hospital Santo Antônio, onde a equipe médica constatou a morte.