João Fonseca será o tenista mais bem ranqueado da América do Sul
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João Fonseca vai aparecer mesmo como o 25º colocado do ranking mundial a ser divulgado pela ATP (Associação dos Tenistas Profissionais) na próxima segunda-feira. O tenista brasileiro será ainda o número 1 da América do Sul, ultrapassando o argentino Francisco Cerundolo, que cairá uma casa (será o 27º).
O tenista carioca corria o risco de terminar Roland Garros como o 26º do ranking caso o italiano Matteo Arnaldi avançasse para a decisão.
Mas Arnaldi, com virose, nem entrou na quadra nesta sexta-feira (5) para enfrentar o compatriota Flavio Cobolli (agora 10º do mundo).
A campanha de Fonseca, que parou nas quartas de final em Roland Garros, fez com que ele ganhasse cinco posições no ranking. Assim, ele ficará bem próximo sua melhor marca (24º, em novembro do ano passado). Até Wimbledon (que começa dia 29 de junho), o carioca terá poucos pontos a defender. Em 2025, caiu na estreia em Halle, na Alemanha, e na segunda rodada em Eastbourne (Inglaterra). No Grand Slam londrino do ano passado ele avançou até a terceira rodada. Os três torneios são disputados na grama.
Já Arnaldi vai dar um salto de 70 casas no ranking mundial e será o 34º colocado. O algoz de Fonseca, o tcheco Jakub Mensik, foi eliminado pelo alemão Alexander Zverev, terceiro do ranking mundial, nesta sexta, por 3 sets a 1, com parciais de 7/5, 6/2, 3/6 e 6/3. A queda na semifinal fará Mensik pular da 27ª para a 16ª colocação.
A decisão entre Zverev e Cobolli será no domingo. Os dois nunca ganharam um Grand Slam.
Entre os top 10 duas mudanças são certas. O canadense Felix Auger-Aliassime subirá duas posições e será o quarto colocado. E Cobolli vai figurar entre os dez melhores pela primeira vez, tirando o cazaque Alexander Bublik do grupo dos dez melhores.
Os três primeiros colocados permanecerão inalterados: Jannik Sinner, da Itália, Carlos Alcaraz, da Espanha, e Zverev.