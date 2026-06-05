A defesa de Robinho apresentou um novo pedido de habeas corpus ao Supremo Tribunal Federal (STF) para retirar o caráter hediondo da pena do ex-jogador. Ele foi condenado a nove anos de prisão por estupro coletivo cometido em 2013, na Itália, e está preso desde março de 2024.

Este é o segundo pedido desta natureza. A defesa de Robinho já havia feito uma primeira solicitação em novembro do ano passado. A solicitação depende do ministro Luiz Fux.

Os advogados alegam que o caráter hediondo não consta na sentença da Justiça italiana. A defesa indica ainda que tal ponto foi acrescentado pelo Superior Tribunal de Justiça.