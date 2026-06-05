A cantora colombiana Shakira vai se apresentar na Cidade do México na primeira das três cerimônias de abertura da Copa do Mundo 2026.

A seleção anfitriã e a África do Sul vão disputar a partida inaugural da competição na próxima quinta-feira (11) no estádio Azteca, na capital mexicana.

A Fifa planejou cerimônias de abertura nos outros dois países-sede da competição, Estados Unidos e Canadá, antes das demais partidas inaugurais.