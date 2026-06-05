A equipe da cantora Maiara divulgou nesta sexta-feira (5) uma nota pública para contestar rumores sobre o estado de saúde da artista que ganharam força nas redes sociais nos últimos dias. O posicionamento foi divulgado após a circulação de vídeos e publicações que levantaram especulações sobre a condição física da sertaneja.

No comunicado, a assessoria afirma que a cantora está saudável, segue cumprindo normalmente seus compromissos profissionais e não enfrenta qualquer situação que comprometa sua rotina de trabalho. A equipe também sustenta que parte do conteúdo compartilhado na internet utiliza imagens editadas ou retiradas de contexto para alimentar uma narrativa considerada falsa sobre a artista.

A nota classifica a disseminação dessas informações como uma prática que pode causar danos à imagem da cantora e destaca que “Liberdade de expressão não é liberdade de difamar”. A frase foi usada pela assessoria ao defender que a divulgação de conteúdos inverídicos não pode ser justificada pelo direito à livre manifestação.