A equipe da cantora Maiara divulgou nesta sexta-feira (5) uma nota pública para contestar rumores sobre o estado de saúde da artista que ganharam força nas redes sociais nos últimos dias. O posicionamento foi divulgado após a circulação de vídeos e publicações que levantaram especulações sobre a condição física da sertaneja.
No comunicado, a assessoria afirma que a cantora está saudável, segue cumprindo normalmente seus compromissos profissionais e não enfrenta qualquer situação que comprometa sua rotina de trabalho. A equipe também sustenta que parte do conteúdo compartilhado na internet utiliza imagens editadas ou retiradas de contexto para alimentar uma narrativa considerada falsa sobre a artista.
A nota classifica a disseminação dessas informações como uma prática que pode causar danos à imagem da cantora e destaca que “Liberdade de expressão não é liberdade de difamar”. A frase foi usada pela assessoria ao defender que a divulgação de conteúdos inverídicos não pode ser justificada pelo direito à livre manifestação.
Segundo o escritório responsável pela carreira da artista, procedimentos jurídicos já foram iniciados para identificar e responsabilizar os autores das publicações consideradas ofensivas. Outras medidas legais também estão sendo avaliadas.
A manifestação ocorre após vídeos recentes de Maiara durante viagens e compromissos profissionais provocarem comentários de internautas sobre sua aparência física. Diante da repercussão, a equipe decidiu se posicionar oficialmente para negar qualquer problema de saúde e reforçar que a agenda de shows e eventos segue sem alterações.
Ao final do comunicado, a assessoria agradeceu o apoio recebido de fãs e usuários das redes sociais que se manifestaram contra a divulgação de informações falsas e em defesa da cantora.