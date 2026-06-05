A Polícia Civil de Santa Catarina concluiu o inquérito sobre Amanda Maria Souza de Oliveira, 37, e a indiciou por estelionato no caso em que ela é suspeita de ter fingido ser uma menina de 12 anos para obter abrigo e ajuda de uma família em Joinville, no norte do estado.

A investigação foi finalizada pela 6ª Delegacia de Polícia de Joinville e encaminhada ao Poder Judiciário. Com o envio dos autos, caberá agora ao Ministério Público de Santa Catarina decidir se apresenta denúncia, solicita novas diligências ou pede o arquivamento do caso.

Segundo o Ministério Público, a conclusão do inquérito chegou nesta sexta-feira (5) à promotora responsável. O material será analisado para a adoção das providências cabíveis.