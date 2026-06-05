O atacante Endrick falou sobre a relação com o técnico Carlo Ancelotti, elogiou Neymar e até se arriscou no inglês em participação no canal norte-americano Men In Blazers. Uma entrevista gravada com a promessa da seleção brasileira foi ao ar nesta quarta-feira (3).

Endrick descreveu Ancelotti como um "grande paizão". Carlo foi o primeiro treinador do jovem de 19 anos no Real Madrid e reencontrou o atleta no comando da seleção brasileira, sendo o responsável por seu retorno à amarelinha, em março deste ano.

"É um grande treinador e um grande paizão de todos. É um cara que te entende muito bem como pessoa e sabe muito bem o que você deve fazer dentro de campo. A minha relação com ele e todo o estafe é maravilhosa. Fiquei surpreso quando tive a primeira conversa com ele, no Real Madrid, e ele pôde me acolher muito bem. [...] Agora, na seleção brasileira, foi muito bom também. Pude conversar com ele e seus assistentes e sentir realmente o carinho que eles têm por mim", disse Endrick, ao canal Men In Blazers.